The Times рассказала о переговорах Кэмерона и Трампа по Украине: Сунаку пришлось оправдываться

Источник издания утверждает, что Кэмерон и Трамп обсуждали заключение соглашения по Украине в январе 2025 года, когда Трамп может стать президентом.

Издание The Times сообщило, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и кандидат на пост президента США Дональд Трамп провели закрытые переговоры по Украине.

Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что глава Кэмерон рассказал Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставит "лучшие возможные условия" для заключения соглашения с РФ в январе 2025 года. Именно тогда Трамп, как он считает, станет президентом.

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"Какие лучшие условия, при которых вы, как президент (США. – ред.), сможете заключить соглашение в январе (2025 года, то есть после вероятной победы на выборах. – ред.)? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", – цитирует Кэмерон The Times.

Эта статья заставила оправдываться премьер-министра Великобритании Риши Сунака, ведь сказанное Кэмероном далеко от официальной линии Лондона. В комментарии Politico Сунак заверил, что позиция Британии по поводу войны в Украине не изменилась.

Он сказал, что не видел этой статьи, но подчеркнул, что "Путин должен потерпеть поражение".

"Чрезвычайно важно, как никогда в этом конфликте, чтобы Путин получил очень четкое сообщение о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Инвестиции в безопасность Украины – это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что в случае успеха Путина они будут следующими – со всеми вытекающими последствиями", – говорит британский премьер.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи президента Франции Эмманюэля Макрона отправить войска западных стран в Украину в случае прорыва фронта.

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