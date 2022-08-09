Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси: что оно будет делать

Первые назначения Тихановская сделала сама – из-за чего наразилась на критику.

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" – Объединенного переходного кабинета.

Об этом она заявила на конференции "Новая Беларусь", посвященной второй годовщине масштабных антиправительственных протестов, пишет белорусское издание "Зеркало".

По ее словам, этот коллективный исполнительный орган будет работать на главные цели:

защита независимости и суверенитета Беларуси и представление национальных интересов страны;

проведение фактической деоккупации ;

; разработка и реализация мер по пресечению незаконного удержания власти;

обеспечение транзита власти от диктатуры к демократии;

от диктатуры к демократии; создание условия для проведения честных и свободных выборов, решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси.

Тихановская подчеркнула, что в результате этого должны быть освобождены все политзаключенные.

По ее словам, состав Объединенного переходного кабинета Беларуси будет одобряться Координационным советом белорусской оппозиции. Но "в условиях войны и угрозы потери суверенитета страны" первые назначения Тихановская сделала сама – из-за чего наразилась на критику.

Оппозиционерка назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, Валерия Ковалевского – представителем иностранных дел, а Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности.

Как пишет DW, экс-кандидат на выборах президента Валерий Цепкало, отказался принимать участие в конференции и сравнил ее с провластным Всебелорусским народным собранием. Он прислал в качестве представителя свою жену Веронику.

Вероника Цепкало обвинила офис Тихановской в отсутствии прозрачности, создании "бото-фермы", которая хейтит ее и других активистов, а также пожаловалась, что представители Тихановской не приехали на организованный Цепкало Форум демократических сил в Берлине.

Ранее Светлана Тихановская просила ООН признать Беларусь временно оккупированной Россией.

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