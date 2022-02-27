Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Тихановская призвала белорусов выходить на митинги против войны

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тихановская призвала белорусов выходить на митинги против войны

Associated Press

Белорусы соберутся в 17:00 у здания Генерального штаба.

Светлана Тихановская призывает белорусов выходить на митинги против войны с Украиной.

Об этом она написала в своем Фейсбуке.

"Белорусы показали, что готовы открыто выражать протест против войны. Следующий шаг – общий сбор в 17.00 возле здания Генерального штаба: ул. Коммунистическая, 1... В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций", — написала Тихановская.

По ее словам, только офицеры и командование прямо сейчас могут остановить белорусские войска от вторжения в Украину.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация