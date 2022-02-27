Тихановская призвала белорусов выходить на митинги против войны

Тихановская призвала белорусов выходить на митинги против войны

Белорусы соберутся в 17:00 у здания Генерального штаба.

Светлана Тихановская призывает белорусов выходить на митинги против войны с Украиной.

Об этом она написала в своем Фейсбуке.

"Белорусы показали, что готовы открыто выражать протест против войны. Следующий шаг – общий сбор в 17.00 возле здания Генерального штаба: ул. Коммунистическая, 1... В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций", — написала Тихановская.

По ее словам, только офицеры и командование прямо сейчас могут остановить белорусские войска от вторжения в Украину.