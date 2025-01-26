Тихановская сказала, когда в Беларуси изменится власть – при чем здесь Украина

Тихановская рассказала, когда откроется "окно возможностей" для смены власти в Беларуси.
Победа Украины в войне с Россией станет "окном возможностей" для смены власти в Беларуси.
Об этом в Варшаве заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает Zerkalo.
"И потому я за то, чтобы дать Украине все возможное, чтобы они победили. И на момент переговоров у них была сильная позиция. Победа Украины – слабый Путин, а значит – слабый Лукашенко. Он и так очень слаб и надеется только на поддержку Путина", – считает Тихановская.
Также оппозиционерка не исключает, что окно возможностей для белорусов может появиться и в связи с экономическими проблемами для Лукашенко.
"Это может быть связано с какими-то экономическими проблемами, если карманы Лукашенко пусты из-за санкций. И власть не сможет сохранить так называемую экономическую стабильность в Беларуси", – предполагает Тихановская.
Еще один вариант для смены власти в Беларуси – ухудшение состояния здоровья Лукашенко.
"Не стоит надеяться на это, но может быть и это, а может быть какой-то другой, как мы говорим, черный лебедь, который может появиться неожиданно. И конечно, чтобы люди в стране вдохновились этим моментом и взялись за режим одним крепким кулаком", – добавила она.
Напомним, что 70-летний Александр Лукашенко переизбирается на седьмой срок. Утверждается, что за диктатора "проголосовали" 87,6% избирателей.
Сам Лукашенко заверил, что ему безразлично, как реагируют на выборы в Беларуси США, Британия и Евросоюз.
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