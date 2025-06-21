Тихановский и еще 13 политзаключенных режима Лукашенко вышли на свободу: что известно (видео)

Встреча Сергея Тихановского с женой / © скриншот с видео

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После визита в Минск спецпредставителя президента США Кита Келлога из белорусских колоний были освобождены 14 заключенных из разных стран, среди которых главный оппозиционер Беларуси Сергей Тихановский.

О массовом освобождении политзаключенных сообщил в сети Х Джон Коул, заместитель специального представителя Кита Келлогга.

«Благодаря сильному руководству президента Трампа сегодня были освобождены 14 заключенных из Беларуси. Спасибо правительству Литвы за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником», — написал он.

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Судя по этому сообщению, Сергея Тихановского и других заключенных режима Лукашенко сразу перевезли в Литву.

Светлана Тихановская, возглавившая белорусскую оппозицию после заключения мужа, опубликовала видео трогательной встречи с ним, не уточняя места, где это произошло.

Дата публикации 19:23, 21.06.25 Главный белорусский оппозиционер Сергей Тихановский вышел на свободу

Кого уволил Лукашенко

Дипломатический советник Светланы Тихановской Денис Кучинский сообщил изданию «Зеркало», что среди освобожденных политзаключенных пятеро — белорусы, один человек с двойным гражданством, а остальные — граждане других стран, которые находились в белорусских тюрьмах.

«Зеркало» опубликовало перечень фамилий освобожденных, о которых стало известно: Кирилл Балахонов, Акихира Гаевский-Ханада, Наталья Дулина, Игорь Корней, Галина Краснянская, Сергей Тихановский, Сергей Шелег.

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По информации канала Белсат, среди освобожденных — трое граждан Польши. Их имена пока не называются.

Telegram-канал Reform сообщил, что на свободу вышел гражданин Эстонии Аллан Ройо, которого 1 апреля 2025 года приговорили к 6 годам колонии усиленного режима за создание «экстремистского формирования». Ранее КГБ признал «экстремистским» его фонд Fund of Belarus Friend LTD.

Где находится Сергей Тихановский

Денис Кучинский сообщил, что освобожденный из заключения Сергей Тихановский чувствует себя хорошо и пока проводит время с семьей.

«Сейчас Сергей Тихановский находится со Светланой. Он чувствует себя очень бодро и живо. Этот тот же Сергей, которого мы знали до 2020 года — он в очень боевом настроении», — сказал он.

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По его словам, все освобожденные получат поддержку и будут обеспечены жильем в Вильнюсе.

«Мы очень рады этой новости и благодарны президенту США Дональду Трампу за его лидерство в освобождении белорусских политических заключенных», — добавил дипломатический советник Светланы Тихановской.

Ранее ТСН.ua сообщал об освобождении Сергея Тихановского и напомнил, за что именно он заключен режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.