ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2382
Время на прочтение
2 мин

Тихановский объяснил поездку в аннексированный Крым: как белорусский оппозиционер относится к Украине

Главный белорусский оппозиционер подчеркнул, что никогда не был «пророссийским политиком».

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Сергей Тихановский

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский / © Associated Press

Освобожденный из тюрьмы главный белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заверил, что полностью поддерживает Украину в ее противостоянии российской агрессии. Он отметил, что его поездка в оккупированный Крым в 2017 году была «паломнической».

Об этом он говорил в воскресенье, 22 июня на пресс-конференции в Литве, передает издание Наша Ніва.

Тихановский подчеркнул, что никогда не был «пророссийским политиком» и не имел российского паспорта.

«У меня был бизнес, у меня были офисы в Москве, Киеве и компания в Литве. И это все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг — режим Путина. Пока он не развалится, победы в Беларуси не будет», — отметил он.

По его словам, во время поездки в Крым в 2017 году он еще не думал о политике и не занимался блогерством.

«Я ехал туда как паломник», — сказал он.

Тихановский добавил, что в то время на оккупированный Россией Крымский полуостров ездило много белорусов, и он был одним из таких.

Белорусский оппозиционер добавил, что поддерживает Украину и считает президента Зеленского героем.

«Я абсолютно поддерживаю Украину. Президент Зеленский имел такую сложную судьбу. То, через что прошел я, ничто по сравнению с тем, через что прошел он. Он для меня герой. Я поддерживаю его абсолютно и всем сердцем».

Напомним, накануне пресс-секретарь самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко заявила, что освобождение 14 политзаключенных, среди которых был оппозиционер Сергей Тихановский, произошло по просьбе президента США Дональда Трампа.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie