Тихановский объяснил поездку в аннексированный Крым: как белорусский оппозиционер относится к Украине

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский / © Associated Press

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Освобожденный из тюрьмы главный белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заверил, что полностью поддерживает Украину в ее противостоянии российской агрессии. Он отметил, что его поездка в оккупированный Крым в 2017 году была «паломнической».

Об этом он говорил в воскресенье, 22 июня на пресс-конференции в Литве, передает издание Наша Ніва.

Тихановский подчеркнул, что никогда не был «пророссийским политиком» и не имел российского паспорта.

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«У меня был бизнес, у меня были офисы в Москве, Киеве и компания в Литве. И это все. Я никогда не был пророссийским, это фейки. Наш общий враг — режим Путина. Пока он не развалится, победы в Беларуси не будет», — отметил он.

По его словам, во время поездки в Крым в 2017 году он еще не думал о политике и не занимался блогерством.

«Я ехал туда как паломник», — сказал он.

Тихановский добавил, что в то время на оккупированный Россией Крымский полуостров ездило много белорусов, и он был одним из таких.

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Белорусский оппозиционер добавил, что поддерживает Украину и считает президента Зеленского героем.

«Я абсолютно поддерживаю Украину. Президент Зеленский имел такую сложную судьбу. То, через что прошел я, ничто по сравнению с тем, через что прошел он. Он для меня герой. Я поддерживаю его абсолютно и всем сердцем».

Напомним, накануне пресс-секретарь самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко заявила, что освобождение 14 политзаключенных, среди которых был оппозиционер Сергей Тихановский, произошло по просьбе президента США Дональда Трампа.