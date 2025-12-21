Тихая роскошь в Москве: что известно о жизни Башара Асада после бегства из Сирии

Башар Асад / © Associated Press

Бывший сирийский диктатор Башар Асад, которому Россия предоставила убежище после свержения его режима, сейчас ведет закрытую и роскошную жизнь в Москве. По данным западных СМИ, большую часть времени он проводит по видеоиграм, изучению русского языка и восстановлению профессиональных навыков офтальмолога.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

После побега из Сирии в декабре, когда исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам совершила стремительное наступление и положила конец 24-летнему правлению Асада и десятилетиям власти его семьи, экспрезидент поселился в элитном районе Москва-Сити. По информации источников, семье Асадов принадлежит около 20 квартир в роскошном небоскребе общей стоимостью более 30 млн. фунтов стерлингов.

СМИ описывают апартаменты как помпезные: кремовая мебель с позолотой, хрустальные люстры, просторные залы и ванные комнаты, украшенные каррарским мрамором. В пентхаусе есть панорамные окна с видом на Москву и большая ванна с подогревом, откуда, по словам риелторов, можно наблюдать праздничные фейерверки 9 мая.

По данным, обнародованным в частности The Guardian, Асад возобновил занятия по офтальмологии — специальности, по которой учился еще в 1990-х годах в Лондоне. Источник, близкий к семье, утверждает, что медицина является его настоящей страстью, а финансовых потребностей у него нет.

"Он изучает русский язык и снова совершенствует знания по офтальмологии. Деньги для него не имеют значения", - рассказал знакомый семьи журналистам.

Несмотря на то, что Асаду разрешено свободно передвигаться по Москве и посещать загородную виллу, он живет под охраной частной службы безопасности, оплаченной российской стороной, и почти не контактирует с внешним миром. По словам источников, круг его общения ограничивается несколькими бывшими соратниками.

В то же время в Кремле, как отмечают собеседники СМИ, отношение к свергнутому диктатору прохладно. Президент РФ Владимир Путин якобы не склонен поддерживать потерявших власть лидеров и Асад больше не рассматривается как политически значимая фигура.

В настоящее время Асад проживает вместе с женой Асмой, борющейся с лейкемией и тремя детьми. Асма Асад, уроженка Лондона, еще до падения режима проходила лечение в Москве. Несмотря на бедственное состояние, семья сохраняет привычный для себя уровень роскоши.

Российские власти ранее опровергали слухи о возможном отравлении Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что бывший президент Сирии находится в России "по гуманитарным соображениям" и не испытывает проблем с проживанием в столице.

Между тем сирийские источники подчеркивают: роскошная жизнь семьи Асадов в Москве резко контрастирует с уделом миллионов сирийцев, пострадавших от войны и репрессий во время его правления.