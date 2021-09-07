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"Тихий голос" в голове посоветовал приобрести билет ": американец выиграл $100 тысяч в лотерею

"Тихий голос" в голове посоветовал приобрести билет ": американец выиграл $100 тысяч в лотерею

Фото: upi.com

Мужчина рассказал, что за полученные деньги планирует покрасить дом, а остальной выигрыш отдаст в распоряжение жене.

Житель города Сайксвилл в американском штате Мэриленд выиграл в лотерею 100 тысяч долларов. За призом он ездил в штаб-квартиру лотереи в Балтиморе.

Об этом сообщила UPI.

78-летний Нолан Стол рассказал, что в тот день уже собирался выходить из магазина, когда "тихий голос" посоветовал ему остаться и приобрести билет моментальной лотереи.

"Я не знаю, откуда он взялся, но я счастлив, что послушал его. Я знал, что случится что-то хорошее", — отметил мужчина.

Нолан уточнил, что за полученные деньги планирует покрасить дом, а остальной выигрыш отдаст в распоряжение жене, с которой прожил в браке 43 года.

Напомним:

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