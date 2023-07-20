"Тихий убийца": чем опасна аномальная жара и как себя защитить

На этой неделе на трех континентах были побиты температурные рекорды, поскольку жара одновременно охватила Европу, США и Азию.

Наряду с оговорками оставаться в помещении, закрыть жалюзи и пить больше воды, ученые говорят, что в результате изменения климата такие условия станут более распространенными и потенциально более интенсивными в будущем.

Об этом пишет The Telegraph.

Мир уже прогрелся на 1,2°C выше промышленных температур, а это фактор, увеличивающий интенсивность жарких волн. Температура продолжит расти, пока выбросы не достигнут нуля.

Ученые издали тревожные предупреждения, что это может быть один из самых прохладных летних сезонов нашей жизни.

"Это только начало", — сказал Саймон Льюис, глава кафедры глобальных изменений в Университетском колледже Лондона.

Это то, что может сделать климатическая система при потеплении только на 1,2°C. Нынешняя глобальная политика приведет к тому, что к 2100 году мы достигнем потепления на 2,7 градуса. Это действительно ужасно”.

Но как нам стоит беспокоиться и что мы можем сделать?

Хотя климатологи утверждают, что с изменением климата тепловые волны участятся и интенсивнее, точно предсказать, как часто они будут появляться, сложно.

Экстремальные волны жары могут быть более вероятны в течение года с Эль-Ниньо — естественным явлением потепления, которое происходит каждые три-семь лет.

И хотя сейчас мы находимся в начале цикла Эль-Ниньо, ученые говорят, что его влияние на эту волну жары минимально, и полная его сила не будет ощутима до конца этого года.

Эль-Ниньо также может быть мягким, а это значит, что следующее лето может быть не таким жарким, как нынешнее.

Что касается жары этого года, то Великобритания, похоже, избежит худших ее последствий.

Реактивный поток, дующая с востока на запад полоса сильного ветра, сейчас застряла где-то к югу от Ла-Манша в форме “U” вокруг южного побережья Великобритании.

Результатом является низкое давление и прохладный арктический воздух севернее струйного течения, в Великобритании, и наоборот, на юг, в континентальной Европе, куда втягивается горячий воздух из Африки.

Неустойчивая погода, то есть дожди и облака, ожидается, по меньшей мере, до середины августа, когда может немного потеплеть. Но Метеорологическая служба говорит, что температура 40 ° C вряд ли будет наблюдаться в Великобритании этим летом.

Для тех, кто едет за границу, история совсем другая.

В Греции эвакуировали курорты из-за лесных пожаров, а в Италии, по сообщениям, туристы потеряли сознание, когда температура достигла 44 градусов по Цельсию.

Мужчина на мотоцикле смотрит на пожар на судостроительном заводе в Мандре, 18 июля 2023 года/AP

США и Китай переживают эффект теплового купола, поскольку высокое давление удерживает тепло в атмосфере, что приводит к повышению температуры до 47°C в Аризоне, где ожоговое отделение сообщило о госпитализации прикоснувшихся к асфальту людей.

Чрезмерная жара опасна, если относиться к ней без осторожности и может быть даже смертельно опасной. Прошлогодняя жара привела к смерти 60 000 человек в Европе, в том числе 3 000 в Великобритании, согласно данным ученых из Барселонского института глобального здоровья и Французского национального института здравоохранения.

Для нормального функционирования нашего тела внутренняя температура должна быть ниже 37 градусов Цельсия. При 42 градусах начинают появляться признаки теплового удара.

"Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам и пожилым людям (старше 65 лет) следует избегать путешествий в такое время или принимать дополнительные меры предосторожности", — говорит Малкольм Мистри, доцент кафедры климатического и геопространственного моделирования в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Туристические эксперты уже предупреждают, что в будущем отдыхающие будут избегать горячих точек Европы, поскольку количество запланированных летних поездок в Средиземноморский регион уже сократилось на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.

Существуют предположения, что изменение климата может оказать положительное влияние, особенно на пожилых людей, которые наиболее уязвимы к холоду.

Отдыхающий принимает душ во время жаркого дня на пляже Алимос у Афин, 14 июля 2023 года/AP

Но этот баланс может измениться, поскольку потепление становится более экстремальным – даже в Великобритании – и интенсивные волны жары становятся все более распространенным явлением.

Как и холод, жара представляет особый риск для пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями.

Но это также риск и для других групп, в частности, для людей, работающих на открытом воздухе в таких отраслях, как сельское хозяйство и строительство. Это может привести к снижению производительности, если они будут вынуждены сидеть в помещении.

"Меня больше всего беспокоит влияние жары на беременных женщин, младенцев и детей", — говорит Хлоя Бримикомб, климатолог и исследовательница экстремальной жары из Греческого университета.

Мы наблюдаем рост количества преждевременных родов как следствие беременности в условиях экстремальной жары. А также увеличение количества госпитализаций среди всех этих групп.

Илан Келман, профессор катастроф и здоровья в Университетском колледже Лондона, сказал: “Когда нам становится слишком жарко, наши органы испытывают проблемы с функционированием, поэтому мы умираем. Обезвоживание – это серьезный убийца. Без достаточного количества жидкости опять же наши органы не могут работать должным образом. Хотя мы теплокровны и сжигаем калории, чтобы регулировать температуру тела, мы достигаем определенных пределов, и летние температуры в Великобритании превышают эти пределы.

Хорошая новость состоит в том, что есть вещи, которые мы можем сделать. Готовность является ключевым фактором.

"Хотя жара уносит тысячи жизней и ее часто называют "тихим убийцей", положительным моментом является то, что ее влияние на здоровье можно уменьшить", — говорит доктор Викки Томпсон, климатолог из Королевского метеорологического института Нидерландов.

“Простое информирование о рисках может значительно снизить влияние на здоровье людей. Относительно простые меры, такие как корректировка рабочего времени для людей, работающих на открытом воздухе, обеспечение доступа к воде и создание общественных охлаждающих пунктов, могут существенно повлиять на влияние экстремальной жары на здоровье людей”.

Но консенсус заключается в том, что мы недостаточно подготовлены к ожидающей нас жаре.

Согласно недавнему отчету Оксфордского университета, Великобритания, в частности, плохо приспособлена к грядущей жаре. В отчете отмечается, что страна "опасно не готова" к значительному увеличению количества некомфортно жарких дней, которые, вероятно, состоятся при потеплении на 2 градуса Цельсия.

Это означает, что 40-градусный день в Великобритании может быть гораздо хуже, чем 40-градусный день на юге Италии.

"Хотя на юге Европы жарче, северные страны менее подготовлены к жаре, поскольку они меньше привыкли к ней", — говорит Даниэла Шмидт, профессор наук о Земле в Бристольском университете.

Примерами этого является способ строительства домов, жалюзи на окнах или наше поведение, например, избегание солнечного света в самое жаркое время суток. Поэтому абсолютная температура – не единственный аспект, который мы должны учитывать”, – резюмировала она.

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