"Тихий убийца" собирает жертвы: ООН предупредила о самом страшном результате аномальной жары

ООН бьет тревогу из-за рекордной волны жары в Европе / © Associated Press

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В последние дни июня в большинстве европейских стран метеорологи фиксируют катастрофические температурные рекорды, вызванные глобальными климатическими изменениями. Аномальная волна жары , стремительно движущаяся от Пиренейского полуострова до Балкан, уничтожает инфраструктуру и уносит человеческие жизни. Температура воздуха в этих европейских регионах поднялась на 3–10 градусов выше привычной климатической нормы.

О критических последствиях этого климатического кризиса официально сообщила Всемирная метеорологическая организация (WMO).

Падение температурных рекордов

Стихия беспощадно бьет по странам Западной и Центральной Европы, заставляя власть объявлять самые высокие красные уровни опасности. Во Франции зафиксировали самый жаркий день в истории со столбиками термометров на отметке 43,8 градуса, а из-за попыток людей спастись от адского солнца в водоемах трагически погибли уже 40 человек. Великобритания, Германия, Швейцария и Нидерланды также отчитываются о невиданных ранее показателях, буквально парализующих привычную жизнь городов.

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«Такие волны жары – это то, что мы ожидаем увидеть в условиях изменения климата. За 50 лет, прошедшие после исторической жары 1976 года, Европа в целом потеплела примерно на два градуса, став самым быстро нагреваемым континентом», — отметил руководитель отдела климатической информации WMO Джон Кеннеди.

Почему жара является «тихим убийцей»

Медики называют экстремальную жару «тихим убийцей», ведь только за последние два десятилетия она ежегодно унесла жизни почти полмиллиона человек во всем мире. Наибольшую угрозу представляют так называемые «тропические ночи», когда столбики термометров не опускаются ниже 20 градусов даже в темное время суток. В таких условиях человеческий организм полностью теряет способность к восстановлению, а сердечно-сосудистая система работает на грани своих возможностей круглые сутки.

«Вот почему при оценке влияния жары на здоровье минимальные температуры могут быть более красноречивыми, чем пиковые послеобеденные максимумы», — объяснил технический советник WMO Армель Кастеллан.

Ситуацию в мегаполисах значительно ухудшает эффект городского теплового острова, когда раскаленный асфальт и бетон добавляют еще несколько градусов до ощутимой температуры. Из-за этой глобальной климатической опасности ООН призывает мировое сообщество к немедленным скоординированным действиям.

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«Климатические катастрофы становятся все более частыми, более разрушительными и дороже, а мировые метеорологи предупреждают, что мы еще ничего не видели», — эмоционально заявил во время своего выступления генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Смертоносная жара в Европе

Ряд европейских стран накрыла сильная жара , из-за которой температура воздуха кое-где достигает 40 градусов по Цельсию. Во многих государствах действует красный уровень погодной опасности, а в ВОЗ предупреждают о прямой угрозе жизни людей из-за стремительных климатических изменений.

В Испании дневная температура достигает 42 градусов, а ночью столбики термометров часто не опускаются ниже 30 градусов. Из-за экстремальных погодных условий в стране уже зафиксировано более двухсот смертей, поэтому в Мадриде срочно развернули климатические приюты для уязвимых слоев населения.

Германия также страдает от сильного теплового стресса, из-за которого власти массово отменяют спортивные мероприятия под открытым небом. В то же время, местная железнодорожная компания Deutsche Bahn как «жест доброй воли» позволила пассажирам бесплатно отменять запланированные поездки из-за адской погоды.

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В Великобритании продлили красный уровень опасности, ведь температура на юге и востоке страны поднялась до 38 градусов. Из-за этих аномальных показателей британские университеты упраздняют дни открытых дверей, а часть школ на юге Англии вообще закрыли до конца недели.

Франция избила собственный температурный антирекорд с 1947 года, а национальный показатель жары днем достиг отметки 42 градуса. Ситуация стала настолько критической, что в стране погибли по меньшей мере 40 человек, а Лувр и Эйфелеву башню пришлось закрывать раньше графика.

В Италии столбики термометров также пересекли отметку в 40 градусов, в результате чего только за последние сутки от тепловых ударов на работе погибли пять человек. Экстремальная погода перегрузила местную электросеть, что привело к массовым отключениям систем кондиционирования и ограничению количества посетителей в учреждениях культуры.

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