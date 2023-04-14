Тихоокеанский флот РФ привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.

В рамках проверки Тихоокеанский флот поднят по тревоге в полном составе и начато приведение в высшую степень боеготовности.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что основная цель проверки – "наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника". Планируется, что флот выпустит ракеты для поражения ударных корабельных групп и наземных объектов условного противника. Кроме того, будет задействована дальняя авиация.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что проверка пройдет в три этапа. Сначала флот приведут в полную боевую готовность, проверят очередные силы ПВО и подразделение авиации. Затем флот отправится в районы боевой подготовки и отработает учебно-боевые задания. Также россияне проверят готовность стратегических подлодок к применению оружия.

Министр обороны России Сергей Шойгу добавил, что при проверке Тихоокеанского флота необходимо отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин.

По его словам, такие внезапные проверки нужны для того, чтобы оценить состояние и повысить готовность российских органов военного управления, войск и сил к "решению задач по назначению" по всем стратегическим направлениям.

Напомним, ранее Российская Федерация разместила экипажи береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота на курильском острове Парамушир, расположенном в северной части Курильской гряды.

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