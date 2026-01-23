TikTok избежал блокировки в США

Количество пользователей TikTok в США составляет около 170 млн / © Associated Press

Компания TikTok официально объявила о завершении соглашения, которое позволит платформе продолжить свою деятельность на территории Соединенных Штатов.

Об этом пишет Reuters.

Китайский владелец TikTok, ByteDance, сообщил о завершении соглашения по созданию совместного предприятия TikTok USDS Joint Venture LLC, в котором большинство акций будут принадлежать американским инвесторам. Цель соглашения — обеспечить защиту данных пользователей США и алгоритмов рекомендаций, чтобы избежать запрета применения в стране.

По условиям соглашения американские и мировые инвесторы будут владеть 80,1% акций, а ByteDance останется с 19,9%. Ключевые участники совместного предприятия — Oracle, Silver Lake и MGX из Абу-Даби, каждый из которых получил по 15% акций.

Генеральный директор TikTok USDS Адам Прессер и директор по безопасности Уилл Фаррелл возглавят новое предприятие, а генеральный директор ByteDance Шоу Чу войдет в совет директоров. Алгоритм рекомендаций TikTok будет переобучен и защищен в облаке Oracle в США.

Это решение стало результатом длительного конфликта между Вашингтоном и Пекином, который начался еще во время первого президентского срока Дональда Трампа из-за опасений национальной безопасности.

Больше дискуссий вызвал алгоритм — «секретный ингредиент» успеха TikTok. Ранее ByteDance отказывалась передавать эту технологию, однако в результате достигнутого компромисса алгоритм будет лицензирован американской стороне и изолирован в облачной среде Oracle. Это означает, что рекомендательная система будет обучаться исключительно информации от 200 миллионов американских пользователей, не имея доступа к глобальным данным или влиянию со стороны Пекина.

Президент Дональд Трамп приветствовал заключение соглашения, отметив, что он «очень рад помочь спасти TikTok». Это фактически отменяет предварительные планы по полному запрету применения, которое должно вступить в силу в январе 2025 года.

Что предшествовало

19 января 2026 года в США вступил в силу закон, согласно которому в стране по соображениям безопасности запрещена работа популярной соцсети TikTok. До этого китайская компания ByteDance отказалась продать платформу, что позволило избежать запрета.

Сервис прекратил свою работу в США, прежде чем запрет вступил в силу.

«В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете использовать TikTok. Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями», — говорится в сообщении.

По мнению американских чиновников, принадлежащий китайской компании TikTok потенциально позволяет Пекину собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение.