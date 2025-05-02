TikTok отправлял данные пользователей в Китай: как отреагировали в ЕС

Tik Tok / © Associated Press

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Европейский союз оштрафовал TikTok на 530 миллионов евро (более 600 миллионов долларов США) после четырехлетнего расследования, установившего, что передача данных пользователей в Китай создает риск шпионажа.

Об этом сообщает Associated Press.

Это нарушение строгих правил конфиденциальности ЕС. Расследование проводилось Ирландской комиссией по защите данных (DPC), которая является главным регулятором TikTok в Евросоюзе, поскольку европейская штаб-квартира компании расположена в Дублине. Регулятор также обязал TikTok в течение шести месяцев привести свою политику в соответствие с законодательством.

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Заместитель комиссара DPC Грэм Дойл заявил, что TikTok «не смог доказать, что данные пользователей из ЕС, к которым имели удаленный доступ сотрудники в Китае, были защищены на уровне, эквивалентном требованиям Евросоюза». Также обнаружено, что в прошлой политике конфиденциальности TikTok не указывал, в какие именно страны передаются данные — в частности, не упоминал Китай, США и Сингапур.

TikTok не согласен с решением и планирует его обжаловать. Компания утверждает, что расследование касалось периода до мая 2023 года, то есть до запуска инициативы по локализации данных под названием Project Clover. Группа.

Представительница TikTok Кристин Гран подчеркнула, что китайские власти никогда не требовали данные европейских пользователей, и компания такие данные не предоставляла. Она также отметила, что TikTok пользуется теми же правовыми механизмами передачи данных, что и тысячи других компаний в ЕС.

Впрочем, расследование установило, что TikTok предоставлял ложную информацию, отрицая хранение данных на китайских серверах. Только в апреле 2024 компания сообщила, что в феврале обнаружила такое хранение. DPC рассматривает возможность дальнейших регуляторных действий в связи с этим.

Напомним, 7-летняя девочка оказалась в коме после вирусного челленджа TikTok.