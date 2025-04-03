TikTok могут быть оштрафованы / © Associated Press

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Китайскую компанию ByteDance, владеющую платформой TikTok, намерены оштрафовать на 500 млн евро за незаконную отправку данных европейских пользователей в КНР.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, Комиссия по защите данных Ирландии, регулирующая деятельность технологических компаний в ЕС, наложит штраф на TikTok уже до конца апреля 2025 года.

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Это будет сделано после расследования, которое длилось с 2021 года. Специалисты обнаружили нарушение китайской компанией общих правил защиты данных ЕС. Там направили инженерам в КНР информацию о пользователях ЕС.

Журналисты пока не получили комментарии от TikTok, а Комиссия по защите данных Ирландии отказалась комментировать информацию.

В сентябре 2023 года TikTok уже штрафовали в ЕС на 345 млн евро за возможные нарушения в работе с личными данными детей.

Ирландский регулятор также оштрафовал на 1,2 млрд евро владельца социальной сети Facebook, компанию Meta Platforms, и приказал взыскать 746 млн евро с Amazon.

Напомним, 7-летняя девочка оказалась в коме после вирусного челленджа TikTok.

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