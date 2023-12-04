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Time назвал претендентов на звание "Человек года 2023": в списке – Путин

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
832
Время на прочтение
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Time назвал претендентов на звание "Человек года 2023": в списке – Путин

Владимир Путин / Фото: Associated Press

В прошлом году это звание получили президент Владимир Зеленский и "дух Украины".

Американский журнал Time обнародовал имена девяти претендентов на звание "Человек года 2023".

Об этом говорится на сайте издания.

В список претендентов вошли:

  • участники забастовки в Голливуде,
  • прокуроры Дональда Трампа,
  • героиня фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг,
  • лидер Китая Си Цзиньпин,
  • американская певица Тейлор Свифт,
  • гендиректор компаний исследований искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман,
  • король Великобритании Чарльз III,
  • глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл,
  • российский диктатор Владимир Путин.

Человека года-2023 объявят утром 6 декабря. Это звание присваивается ежегодно, начиная с 1927 года. Заметим, что Путин уже был Человеком в 2007 году.

Напомним, в 2022 году Человеком года по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины". Кроме того, в прошлом году другое западное издание Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Также Зеленский стал человеком 2022 по версии Financial Times

Недавно Time посвятил обложку нового номера и основную статью президенту Владимиру Зеленскому.

В статье говорилось, что Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками", а также рассказывается о проблеме с коррупцией в Украине.

Также там отмечалось, что президент Зеленский категорически против даже временного перемирия, хотя анонимные собеседники якобы из окружения президента признали, что Украине не добиться победы.

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Дата публикации
Просмотры
832
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