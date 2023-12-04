В прошлом году это звание получили президент Владимир Зеленский и "дух Украины".
Американский журнал Time обнародовал имена девяти претендентов на звание "Человек года 2023".
Об этом говорится на сайте издания.
В список претендентов вошли:
- участники забастовки в Голливуде,
- прокуроры Дональда Трампа,
- героиня фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг,
- лидер Китая Си Цзиньпин,
- американская певица Тейлор Свифт,
- гендиректор компаний исследований искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман,
- король Великобритании Чарльз III,
- глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл,
- российский диктатор Владимир Путин.
Человека года-2023 объявят утром 6 декабря. Это звание присваивается ежегодно, начиная с 1927 года. Заметим, что Путин уже был Человеком в 2007 году.
Напомним, в 2022 году Человеком года по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины". Кроме того, в прошлом году другое западное издание Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Также Зеленский стал человеком 2022 по версии Financial Times
Недавно Time посвятил обложку нового номера и основную статью президенту Владимиру Зеленскому.
В статье говорилось, что Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками", а также рассказывается о проблеме с коррупцией в Украине.
Также там отмечалось, что президент Зеленский категорически против даже временного перемирия, хотя анонимные собеседники якобы из окружения президента признали, что Украине не добиться победы.