В прошлом году это звание получили президент Владимир Зеленский и "дух Украины".

Американский журнал Time обнародовал имена девяти претендентов на звание "Человек года 2023".

Об этом говорится на сайте издания.

В список претендентов вошли:

участники забастовки в Голливуде,

прокуроры Дональда Трампа,

героиня фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг,

лидер Китая Си Цзиньпин,

американская певица Тейлор Свифт,

гендиректор компаний исследований искусственного интеллекта OpenAI Сэм Альтман,

король Великобритании Чарльз III,

глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл,

российский диктатор Владимир Путин.

Человека года-2023 объявят утром 6 декабря. Это звание присваивается ежегодно, начиная с 1927 года. Заметим, что Путин уже был Человеком в 2007 году.

Напомним, в 2022 году Человеком года по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины". Кроме того, в прошлом году другое западное издание Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Также Зеленский стал человеком 2022 по версии Financial Times

Недавно Time посвятил обложку нового номера и основную статью президенту Владимиру Зеленскому.

В статье говорилось, что Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками", а также рассказывается о проблеме с коррупцией в Украине.

Также там отмечалось, что президент Зеленский категорически против даже временного перемирия, хотя анонимные собеседники якобы из окружения президента признали, что Украине не добиться победы.