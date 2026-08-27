«Типичный почерк российского ГРУ»: разведка США раскрыла детали дрона в аэропорту Германии

FPV-дрон

Реклама

Взрывной беспилотник, который в начале августа был найден рядом с украинским грузовым самолетом в аэропорту Лейпцига, мог быть связан с российским Главным разведывательным управлением.

Об этом ABC News сообщил источник в американской разведке.

Реклама

Американский чиновник, знакомый с материалами расследования вероятной диверсионной операции, рассказал, что специалисты обратили внимание как на взрывчатое вещество, установленное на беспилотнике, так и на конструкцию самого устройства.

Реклама

По его словам, эти характеристики «типичны» для устройств, которые использует российское ГРУ.

В то же время, оценка американской стороны была сделана не самостоятельно. По информации ABC News, выводы о возможном российском следе Вашингтон формировал совместно с немецкими службами безопасности и разведки.

В России такие обвинения отвергают. Служба внешней разведки РФ заявила, что немецкие политики и европейские СМИ якобы «сразу же» пришли к «неоднозначному выводу» о причастности России, «даже не дождавшись предварительных результатов расследования».

Сам беспилотник был обнаружен 4 августа на территории аэропорта. По данным немецких чиновников, он был оснащен взрывчаткой и детонатором. Из-за опасной находки работу аэропорта временно приостановили.

Реклама

Для обезвреживания устройства саперы использовали специальную работу. В результате взрыва удалось избежать.

Как установили американские разведчики, дрон не взорвался из-за того, что его детонатор был выключен.

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность немецких властей. Министр внутренних дел Германии тогда назвал появление беспилотника со взрывчаткой в аэропорту «новым сценарием угрозы».

По его словам, операция по обезвреживанию устройства требовала «высокого уровня технической экспертизы».

Реклама

Лейпциг-Галле является важным логистическим узлом, в частности, для перевозок, связанных с поддержкой Украины. После инцидента германские следователи начали проверять версию целенаправленной диверсии.

Расследование продолжается. Федеральная полиция Германии отказалась раскрывать дополнительные подробности.

«В связи с продолжающимся расследованием дальнейшие комментарии не предусматриваются».

Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, вероятно, имеет российское происхождение.

Мы ранее информировали, что в неудачной атаке на украинский грузовой самолет в аэропорту Лейпцига, вероятно, было задействовано больше беспилотников, чем считалось изначально.

Новости партнеров

Новости партнеров