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Ткача задержали в Вене не из-за его работы: прокуратура раскрыла детали
Задержание украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача и его оператора в Вене оказалось следствием стечения обстоятельств.
Скандальное задержание украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача и его оператора в Вене оказалось роковой случайностью. Австрийские правоохранители восприняли медийщиков за членов шпионской группы, которая следила за тем же объектом.
Об этом сообщает Reuters.
Сначала австрийская полиция задержала двух украинцев по подозрению в шпионаже. Впоследствии арестовали и журналистов — Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко. Первую пару оставили под стражей, а медийщиков быстро отпустили без всяких обвинений.
Как пояснили в прокуратуре Вены, следователи следили за первыми двумя подозреваемыми и заметили рядом третьего мужчину, которым и оказался Ткач.
«Эти подозрения основывались, в частности, на показаниях свидетелей, которые указывали на то, что троих мужчин видели за наблюдением за одним местом, а также на том факте, что наблюдение происходило в тот же период и осуществлялось тем же образом», — заявили в ведомстве.
Из-за такой сходимости полиция решила, что все они работают вместе. Оператор Ярослав Бондаренко просто находился в одном автомобиле с Ткачем в момент задержания, во время которого получил ранение от обломков стекла.
«На момент арестов не было известно, что подозреваемыми являются украинский журналист-расследователь и оператор. Аресты никак не связаны с профессиональной деятельностью двух мужчин», — подчеркнула австрийская прокуратура.
Журналисты и Украинская правда раскритиковали действия австрийских правоохранителей, отметив, что их могли просто вызвать на допрос. Остальные двое задержанных украинцев до сих пор находятся под стражей. По данным местных СМИ, они подозреваются в работе на украинскую разведку.
Задержание Михаила Ткача и оператора в Вене — последние новости
Напомним, вечером 8 октября во время выполнения редакционного задания по розыску бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко в Вене был задержан Михаил Ткач — руководитель отдела расследований «Украинской правды».
Уже 9 октября МИД Украины сообщил, что Ткача отпустили после задержания. Украинские дипломаты и консулы провели работу с австрийскими коллегами по урегулированию ситуации.
Ранее ТСН собрал все подробности о задержании журналистов.