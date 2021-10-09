Тьма ливанская: видео из столицы страны, где остановились крупнейшие электростанции

Отключение электроэнергии может продолжаться несколько дней.

В субботу, 9 октября, в Ливане прекратили работу из-за нехватки топлива две крупнейшие электростанции страны Аль-Захрани и Дейр-Аммар. Электроснабжение пришлось отключить по всей стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Ливана.

По словам чиновника, государственная электроэнергетическая компания попытается использовать запасы мазута армии, чтобы временно восстановить работу электростанций, однако не стоит надеяться на то, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

"Ливанская электросеть полностью перестала работать сегодня в полдень, и маловероятно, что она начнет работать до следующего понедельника или в течение нескольких дней", — сказал собеседник агентства.

После того, как в августе этого года правительство Ливана отменило субсидии на мазут и топливо, в стране уже возникали перебои с электроснабжением жилых домов и других объектов, включая больницы.

В Telegram-канале РИА "Новости" опубликовали видео с накрытого тьмой Бейрута — столицы Ливана. Отдельные здания и морской порт пока освещены, поскольку имеют питание от частных электрогенераторов.

Напомним, ранее правительство Ливана обратился к мировым державам с просьбой о помощи. Из-за экономического кризиса, который продолжается с 2019 года, ливанский фунт потерял 90% своей стоимости, обесценив зарплату солдат и бюджет армии.

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