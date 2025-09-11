В Польше заявили об историческом событии

Акт агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО-Польши будет записан в учебниках истории. Около двух десятков беспилотников залетели на ее территорию. А некоторые из них удалось сбить.

Спикер президента Польши Рафал Лешкевич заявил об этом, передает rmf24.pl.

По его словам, 10 сентября войдет в учебники истории как первый подобный случай.

Лешкевич отметил, что около двух десятков беспилотников залетели на территорию Польши. Некоторые из них удалось сбить, однако один из дронов разрушил жилой дом, оставив семью без крова.

«Если рассматривать это с исторической точки зрения, а не только с политической, нет сомнений, что дата будет записана в учебниках истории как акт агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО, против Польши. Это, безусловно, будет глубоко проанализировано», — заявил представитель президента.

Он также подчеркнул, что впервые в истории НАТО над территорией одной из стран-участниц был сбит беспилотник врага, причем это сделали пилоты из Нидерландов. Это, по мнению Лешкевича, является важным сигналом для российского диктатора Путина, поскольку демонстрирует готовность Альянса защищать свой восточный фланг.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в свою очередь выразил надежду, что реакция НАТО на этот инцидент остановит Кремль от дальнейшей эскалации.

По мнению главы польского МИДа, российский диктатор Владимир Путин пойдет на мир, когда поймет, что не может победить за приемлемую цену.