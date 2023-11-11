"То же, что в Газе, мы можем сделать в Бейруте": министр обороны Израиля сделал грозное заявление

В субботу, 11 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что Бейрут может постигнуть та же участь, что и Газу, если проиранская группировка "Хезболла", которая является союзником ХАМАСа, втянет Ливан в войну.

Его заявление цитирует агентство Reuters.

"Хезболла" втягивает Ливан в войну, которая может произойти. Она совершает ошибки, и первыми, кто заплатит цену, будут граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы можем сделать в Бейруте", – сказал Галлант во время визита на север Израиля, на границу с Ливаном.

Министр обороны Израиля не уточнил, какие именно "ошибки" он подразумевает, но выразил надежду, что "Хезболла" "будет действовать правильно" и что ее лидер Гасан Насралла "не будет продолжать провоцировать нас, потому что мы не примем эту агрессию" .

Ранее лидер "Хезболлы" Гасан Насралла заявил, что его группировка начала использовать новое оружие для нападений на Израиль. В частности, речь идет о ракете, известной как Burkan со взрывным зарядом от 300 до 500 килограммов, а также беспилотники со взрывчаткой.

"Хезболла" ведет перестрелку с израильскими силами на ливано-израильской границе от 8 октября, потеряв по меньшей мере 70 своих бойцов. Также погибло несколько мирных жителей. Но взаимные бомбардировки в основном ограничены границей, при этом "Хезболла" поражала преимущественно военные цели.

Напомним, ранее лидер террористической организации "Хезболла" Гасан Насралла назвал главной целью "прекращения огня" в Секторе Газа, а лишь второстепенной — "победу ХАМАС" в противостоянии с Израилем.

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