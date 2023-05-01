"Точечный удар": Эрдоган заявил о ликвидации в Сирии лидера ИГИЛ

Вечером в воскресенье, 30 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что лидер "Исламского государства" Абу Хусейн аль-Курайши был "нейтрализован" во время точечного удара, проведенного турецкой разведкой.

Об этом сообщает издание TRT Haber.

Операция состоялась в начале этих выходных в Джиндиресе, городе на севере Сирии, примерно в 7 километрах от турецкой границы. Других подробностей пока не известно.

“Сильная Турция – источник гордости для ее граждан. Террористы больше не смогут поднять голову в борьбе. Это также способствует безопасности Европы”, — сказал президент Эрдоган, комментируя это сообщение.

Он отметил, что Национальная разведывательная организация успешно провела международную операцию. "Наше ведомство вышло на уровень, на котором находятся американские и российские спецслужбы", — похвастался турецкий лидер.

Также читайте Американские военные уничтожили главаря ИГИЛ в Сомали

Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши стал четвёртым лидером ИГИЛ за короткое время. В ноябре 2022 года он возглавил террористическую организацию после смерти своего предшественника — иракца Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураши, убитого, как сообщил тогда спикер ИГИЛ, "в бою с врагами бога".

О новом лидере ИГИЛ было известно немного, его фото не обнародовалось. Он носил то же родовое имя, что и его предшественник – Аль-Кураши. Это связано с тем, что каждый новый "халиф" должен происходить из рода пророка Мухаммеда, то есть быть его потомком.

ИГИЛ взяла под свой контроль примерно треть территории Сирии и Ирака на пике своего развития в конце 2014 года, вызвав серьезный гуманитарный кризис. Эта группировка совершила или вдохновляла многочисленные террористические атаки по всему миру, убив тысячи людей, но теперь так называемый халифат почти исчез, контролируя лишь небольшие участки земли.

Напомним, что в конце 2022 года США заявили, что американские военные не участвовали в ликвидации одного из главарей террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хасана аль-Кураши в Сирии.

Читайте также: