Токаев договорился с Путиным провести саммит лидеров стран ОДКБ из-за протестов в Казахстане

Саммит состоится в онлайн-режиме.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев инициировал саммит лидеров стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чьи государства направляют в страну своих военных. Об этом договорились Токаев с Путиным во время телефонного разговора 8 января.
Об этом говорится на сайте Кремля.
Уточняется, что казахский лидер подробно информировал российского президента о ситуации в стране, где продолжаются протесты. По словам Токаева, сейчас ситуация развивается в сторону стабилизации.
Также Токаев предложил Владимиру Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции по подавлению протестов в стране. В Кремле отметили, что Путин поддержал это предложение. Лидеры двух стран договорились оставаться в постоянном контакте.
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".
Как сообщалось, 8 января президент Казахстана вторично позвонил Лукашенко и главе Таджикистана.
Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.
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