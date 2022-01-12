Токаев начал отменять режим чрезвычайного положения в Казахстане

Жители трех регионов Казахстана с 13 января вернутся к привычной жизни.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 12 января принял решение об отмене режима чрезвычайного положения в трех регионах страны.
Об этом идет речь на сайте президента.
Речь идет об отмене ЧС в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Ограничения отменяются с утра 13 января. В других регионах режим чрезвычайного положения остается в силе.
Власти объяснили смягчение мер стабилизацией ситуации в этих регионах.
Между тем, в Алматы из-за коронавируса, по информации "sputnikKZ", школьников и студентов переводят на "дистанционку". И.о. главного санврача города Садвакас Байгабулов уточнил, что школьники будут обучать онлайн до 31 января, студенты – до 6 февраля. Детские сады будут работать в обычном режиме.
Напомним, в начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ.
Президент Казахстана также ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы. Больше всего военных прибыло из России.
7 января президент Казахстана Касим Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. В тот же день вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.
Ранее Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота.
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