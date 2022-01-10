Токаев назвал количество военных, которых перебросили страны ОДКБ в Казахстан для подавления протестов

Токаев назвал количество военных, которых перебросили страны ОДКБ в Казахстан для подавления протестов

Путин заявил, что военные ОДКБ будут в Казахстане "столько, сколько нужно"

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что в стране от "миротворческой миссии" ОДКБ в настоящее время находятся 2030 человек и 250 единиц техники.

Об этом Токаев сказал 10 января на онлайн-саммите ОДКБ.

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Он уточнил, что масштабная "антитеррористическая операция" в Казахстане в ближайшее время завершится, а вместе с ней и миссия ОДКБ. В свою очередь президент РФ Владимир Путин, участвующий в онлайн-саммите, добавил, что военные ОДКБ будут в Казахстане "столько, сколько нужно". А Александр Лукашенко выразил мнение, что ОДКБ нужно укреплять, потому что страны ждут серьезные вызовы.

"ОДКБ показала свою востребованность как эффективную организацию. Это первая миротворческая миссия ОДКБ. Уверен, что организация получит полезный положительный опыт. Будут проанализированы "узкие места" и сделаны соответствующие выводы", — отметил Токаев.

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Кроме того, по данным Токаева, в органы полиции доставлено около 8 тысяч человек, изъято 116 единиц оружия.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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