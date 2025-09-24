Токаев прокомментировал возможность посредничества Казахстана между Украиной и Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / © Associated Press

Реклама

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал возможность посредничества между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Tengrinews.kz

«Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров», — сказал он.

Реклама

В то же время он отметил, что «надеяться на практический результат во время продолжающихся боевых действий, без перемирия и при разногласиях по всем ключевым вопросам, откровенно говоря, нереалистично».

«Подытоживая, могу твердо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление, которое является откровенным давлением на Украину. По его словам, Москва сохраняет готовность к переговорам, но с четким ультиматумом.