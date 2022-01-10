Токаев выразил мнение о том, кто мог участвовать в беспорядках в Казахстане

Токаев выразил мнение о том, кто мог участвовать в беспорядках в Казахстане

Нанесенный Казахстану ущерб может достигать около 2-3 миллиардов долларов.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев считает, что к беспорядкам в стране причастны, мол, "боевики" из Центральной Азии и Ближнего Востока.

Такое мнение он высказал с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, говорится на сайте президента Казахстана.

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Кроме того, он заявил, что якобы в стране планировалось сформировать "зону контролируемого хаоса" с последующим захватом власти.

"Я не сомневаюсь, что это теракт. Это хорошо организованный, хорошо подготовленный акт агрессии против Казахстана. Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, в частности Афганистан. Есть и боевики с Ближнего Востока. Их цель — превратить нашу территорию в зону хаоса, а затем захватить власть", – сказал Токаев.

В пресс-службе президента добавили, что экономический ущерб от беспорядков может составлять $2–3 млрд.

Напомним, ранее Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота.

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