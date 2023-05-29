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Токаев высмеял заявление Лукашенко о присоединении Казахстана к "Союзному государству" ради ядерного оружия

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1217
Время на прочтение
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Токаев высмеял заявление Лукашенко о присоединении Казахстана к "Союзному государству" ради ядерного оружия

Токаев иронически высмеял предложение Лукашенко о ядерном оружии. / Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

В Казахстане подчеркнули, что будут соблюдать международные нормы.

Президент Казахстана Касим-Жормарт Токаев иронически ответил на предложение самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко о вступлении его страны в "Союзное государство" и получении ядерного оружия. Он подчеркнул, что "оценил шутку".

Видео с Токаевым опубликовала пресс-служба президента Казахстана.

Касим-Жомарт Токаев предложение белорусского диктатора назвал "шуткой" и иронически заметил, что "оценил ее".

"Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз", — сказал лидер Казахстана.

Токаев также подчеркнул, что его страна будет соблюдать международные нормы по нераспространению ядерного оружия.

"Мы остаемся верны обязательствам в рамках этих международных документов", — добавил президент Казахстана.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны СНГ вступать в "Союзное государство" (сверхгосударственное образование России и Беларуси), чтобы получить ядерное оружие.

Ранее Касим-Жомарт Токаев упрекнул Москву и Минск, заявив Россия и Беларусь, которые создают так называемое Союзное государство, составляют проблему для других государств Евразийского экономического союза.

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Дата публикации
Просмотры
1217
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