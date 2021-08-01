Токио продолжает бить рекорды по коронавирусу на фоне проведения Олимпийских игр-2020

С Олимпиадой связывают 241 случай коронавируса.

В Токио, где продолжаются летние Олимпийские игры-2020, в субботу, 31 июля, суточное количество случаев COVID-19 достигло рекордных 4 058.

Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает The Associated Press.

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Отмечается, что непосредственно с Олимпиадой сейчас связывают 241 положительный тест на коронавирус, 23 из которых получили спортсмены.

Участники и работники Игр проходят проверку на SARS-CoV-2 ежедневно и в субботу заражение подтвердилось у 21 человека, ни один из которых не является спортсменом.

С начала пандемии в Японии коронавирусом заболели 913,7 тыс. человек, более 15 тыс. из которых умерли от осложнений инфекции. Сейчас рекордные показатели заболеваемости фиксируют не только в столице, но и в соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава.

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Напомним, что премьер-министр страны Йосихиде Суга призвал людей соблюдать противоэпидемические мероприятия, однако указал на то, что потребности в прекращении Олимпиады нет.

Ранее глава союза врачей Японии Наото Уеяма предупреждал о вероятности появления нового штамма COVID-19 из-за проведения Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021. Олимпиада продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

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