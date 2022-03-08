Токио сделало заявление относительно Курил на фоне войны России против Украины: "У Японии есть суверенитет"

Токио сделало заявление относительно Курил на фоне войны России против Украины: "У Японии есть суверенитет"

Несогласие с островами между странами возникло еще в 1945-м.

Южная часть Курильских островов – это исконные японские территории.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Сейме 7 марта, пишут издания JIJI и Yomiuri.

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Для Токио эти Северные территории являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала эти японские земли в 1945 году после Второй мировой и удерживает острова под своим контролем.

Японские власти в течение последних лет не использовали формулировку "исконные территории", когда речь шла о "Курилах". Впрочем, на 12-й день российской войны в Украине, риторика изменилась.

"Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой у Японии есть суверенитет", - подчеркнул премьер-министр Японии.

ТСН.ua

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