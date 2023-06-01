Токсическая каша убила семью из 13 человек: что они приготовили

Еще четверо находятся в больнице в критическом состоянии.

В Намибии 13 членов одной семьи скончались после того, как съели кашу.

Каша из пшена стала токсичной из-за добавления осадка от домашнего пива. Об этом пишет africanews.com со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в районе Восточного Каванго на крайнем северо-востоке страны.

Самой молодой жертве было всего два года, а самой старшей – 33. Большинство погибших были детьми, которые, как сообщается, остро нуждались в пище.

Еще четыре человека находятся в больнице в критическом состоянии.

По словам представителей министерства здравоохранения Намибии, ядовитую кашу съели не менее 20 человек. Она была смешана с веществом, которое осталось от самодельного алкогольного напитка и перебродило.

Ранее в этом году в индийском штате Гуджарат произошел шокирующий инцидент с массированным отравлением, когда, по меньшей мере, 28 человек погибли после приема смертельной дозы метанола. По данным полиции, метиловый спирт использовался для приготовления очень крепкого алкоголя.

Напомним, в Бразилии женщина умерла, съев подаренный на день рождения шоколад. Родные говорят, что она получала угрозу.

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