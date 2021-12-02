"Токсичная смесь": в ВОЗ назвали "рецепт" распространения новых штаммов COVID-19

Глава ВОЗ подчеркнул, что закрытие границ не помешает распространению нового штамма "Омикрон".

Новые штаммы коронавируса возникают из-за образовавшейся в мире "токсичной смеси". Она состоит из слабых темпов вакцинации и низкого уровня тестирования.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус на брифинге.

"В глобальном масштабе у нас образовалась токсичная смесь из слабого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования – рецепт для появления новых, более опасных вариантов (коронавируса – ред.)", — сказал он.

Гебреесус призвал страны полностью финансировать глобальную инициативу ACT Accelerator по справедливому доступу к новым средствам диагностики, лечения и коронавируса.

"Полные запреты на поездки не помешают международному распространению "Омикрона", и они являются тяжелым бременем для существования. ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать мероприятия общественного здоровья и социальные мероприятия, а также гарантировать, что люди с высоким риском и уязвимые лица во всех странах будут немедленно полностью вакцинированы. В то же время нельзя забывать, что мы уже имеем дело с очень заразным и опасным вариантом – вариантом "Дельта", на который сейчас приходятся почти все случаи в мире. Нам нужно использовать инструменты, которые мы уже имеем, чтобы предотвратить передачу и спасти жизнь от "Дельты". И если мы это сделаем, мы также предотвратим передачу и спасем жизнь от "Омикрона" , — отметил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Как сообщалось, новый штамм коронавируса "Омикрон" может попасть в Украину из ЕС уже через несколько недель. Есть вероятность, что его могут завезти на Закарпатье заробитчане, которые будут возвращаться домой на новогодне-рождественские праздники.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.