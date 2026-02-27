Алексей Навальный. / © Associated Press

Реклама

Две недели назад стало известно, что российский оппозиционер Алексей Навальный был убит токсином ядовитой лягушки. Токсин, полученный из эквадорской лягушки-дереволаза, применили, потому что он более «надежный метод убийства», чем «Новичка».

Об этом заявил врач-реаниматолог Александр Полупан, который в 2020-м оказывал помощь оппозиционеру, когда был отравлен, сообщает BILD.

Медик пояснил, что нервно-паралитический яд «Новичок» — оружие массового уничтожения, разработанное для войны. Поэтому ее «трудно использовать для отдельного убийства». Превышение дозировки приводит к риску множественных «сопутствующих отравлений», а недостаточная дозировка может привести к неудаче покушения, как это произошло в 2020-м.

Реклама

Эпибатидин, выделяемый эквадорской лягушкой, действует схожим образом с «Новичком». По словам Полупана, жертва задыхается из-за паралича дыхательной мускулатуры. Однако этот яд лучше подходит для «индивидуального устранения», а для применения «не нужны химики».

Кроме того, это вещество можно вводить не только через кожу, как «Новичок». Токсин можно также подмешивать в пищу или напитки. В тюрьме это не составляет сложности — смерть Навального в колонне — яркое свидетельство.

Александр Полупан подчеркнул, что московские ученые в прошлом десятилетии публиковали в профессиональных журналах научные статьи об эпибатидине.

«У этих химиков, очевидно, была задача изучать вещество, чтобы понять, как спецслужбы могут использовать его для устранения своих врагов», — сказал медик.

Реклама

Смертельное отравление Навального

В середине февраля 2026 года Министерство иностранных дел Великобритании и союзники Лондона — Швеция, Франция, Германия и Нидерланды заявили: Навального отравили веществом, получаемым из южноамериканских лягушек. В биологических образцах оппозиционера несколько независимых лабораторий обнаружили следы эпибатидина.

По оценке союзников «возможен только вариант отравления со стороны российских властей», поскольку Алексей Навальный находился под полным государственным контролем.

Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года. Российские власти объяснили, что он потерял сознание после прогулки. Официальная государственная посмертная экспертиза показала, что причиной смерти стало высокое кровяное давление, вызванное хроническим нарушением сердечного ритма.