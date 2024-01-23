Толчки почувствовали соседние страны: в Китае произошло мощное землетрясение (фото, видео)

За последние 24 часа в Синьцзяне произошло несколько сильнейших землетрясений.

Во вторник, 23 января, в приграничном регионе между Кыргызстаном и Синьцзяном произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Известно о нескольких пострадавших и разрушенных домах, пишут китайские государственные СМИ.

Об этом информирует Reuters.

Эпицентр подземных толчков произошел в 2:09 ночи на глубине 22 км в горном пограничном уездном районе Уши на северо-западе китайского региона Синьцзян, согласно данным Китайской администрации по вопросам землетрясений.

По данным Синьцзянского агентства землетрясений, эпицентр находился на расстоянии около 50 км от Уши, а пять деревень были расположены в радиусе 20 км вокруг эпицентра, сообщает Синьхуа.

По 8 утра было зафиксировано 40 подземных толчков, согласно данным Китайского центра сейсмических сетей.

Пользователи китайской социальной сети Weibo сообщили, что землетрясение было сильным в Урумче, Корле, Кашгаре, Инини и близлежащих районах.

Железнодорожное управление Синьцзяна немедленно приостановило работу, а 27 поездов пострадали от землетрясения, сообщает Синьхуа.

Последствия землетрясения/X (Twitter)

Китайское управление по землетрясениям заявило, что немедленно активировало службы реагирования на чрезвычайные ситуации совместно с Управлением штаба по ликвидации последствий землетрясения и Министерством по чрезвычайным ситуациям, отправив группу для руководства местными спасательными работами.

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая заявило, что несколько ведомств координируют усилия по оказанию помощи, предоставляя хлопчатобумажные палатки, пальто, одеяла, матрасы, раскладные кровати и отопительные печи. За последние 24 часа в Синьцзяне произошло несколько сильнейших землетрясений.

Вид из строгого earthquake magnitude 7.1 был зафиксирован в Китае Xinjiang region и border regions Kirgizstan, эффекты которых были помещены в виде лучей ветра в remote areas Azad and Jammu Kashmir. Детство earthquake было 27.2 km.… pic.twitter.com/BeAxgIHG0W — PakWeather.com (@Pak_Weather) January 23, 2024

В соседнем Казахстане Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что последнее землетрясение было магнитудой 6,7.

В крупнейшем городе Казахстана, Алматы, жители покинули свои дома и собрались на улице, несмотря на холодную погоду, некоторые были одеты в пижамы и тапочки. О разрушениях не сообщается. Подземные толчки, за которыми через 30 минут последовали афтершоки, также ощущались в Узбекистане.

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