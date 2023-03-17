"Толчок должен быть в небо, в НАТО": в России школьников заставили зиговать (видео)

Учеников одной из школ Казани во время празднования 23 февраля заставляли петь "патриотические" песни о войне и поднимать руку вверх в жесте, напоминающем нацистское поздравление.

Об этом пишет DOXA.

На концерте одна из сотрудниц школы заставила детей поднимать правую руку под песню исполнителя Шаман "Я русский".

"Смысл в том, что он — гражданин Российской Федерации, как вы все есть, я надеюсь", — сказала учительница.

Она потребовала от учеников поднять сжатую в кулак правую руку вверх.

"Толчок должен быть в небо, в НАТО", — объясняла она детям.

А когда ученики проигнорировали это требование, педагог перешла на личности и начала оскорблять детей по национальному признаку.

"Ну что вы все вообще, не россияне, что ли? Ну, я понимаю, что кто-то не россиянин, но граждане или нет? Нет?! Срочно эмигрировать", — сказала педагог.

Подобные мероприятия состоялись и в Новосибирске. Мама одной из шестиклассниц рассказала, как на праздничный концерт 23 февраля всех заставили разучить военные песни.

В российских школах усилили патриотическое воспитание – заставляют изучать стихи о Донбассе, собирать автомат Калашникова и участвовать в конкурсах о надежности противогазов.

Напомним, в школах временно оккупированного Мелитополя россияне уничтожают самосознание школьников, пытаясь навязать им свой "русский мир".

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