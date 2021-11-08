Толкала и била по голове: Сеть возмутило, как женщина жестоко издевается над лошадью (видео)

Защитники животных возмущены поступком охотницы.

В Великобритании сняли на видео, как женщина жестоко обращается с лошадью. Она бьет животное и толкает его из-за того, что конь выбежал на дорогу.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Ролик, на котором всадница жестоко обращается с конем, опубликовали в социальных сетях. На нем неизвестная в форме держит беззащитное животное, бьет по голове и толкает. Поведение женщины вызвало волну негодования в Великобритании.

RSPCA — крупнейшая благотворительная организация Великобритании, которая занимается защитой животных, уже обратилась к свидетелям с просьбой предоставить им информацию об инциденте.

В Сети отмечают, что всадница одета в охотничью форму и может быть членом клуба Cottesmore Hunt в графстве Рутленд. В данной организации уже осудили поступок всадницы. Защитники животных расследуют инцидент.

Yesterday we filmed a @CottesmoreHunt rider kicking and punching ее коня в глазу.

Watched on by lackeys Уильц Ашмор и сон Эд.

Violence running через свои вещи. @RSPCA_official pic.twitter.com/s37BlR4Hv3 — Hertfordshire Hunt Saboteurs (@HertsHuntSabs) November 7, 2021

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