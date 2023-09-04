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Только один человек блокирует поставки ракет Taurus Украине: в Бундестаге назвали кто

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Только один человек блокирует поставки ракет Taurus Украине: в Бундестаге назвали кто

Здание Бундестага / Фото: Associated Press

Решение Шольца не передавать ракеты Taurus в Бундестаге назвали "безответственным".

В Бундестаге сообщили, что единственный человек, блокирующий решение передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, – это немецкий канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщила руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман на странице в Twitter.

Чиновница остро обратилась к Шольцу, призвав предоставить Украине ракеты. Она написала, что пока он "ждет", в "Украине гибнут люди".

"На данный момент" в Украине все еще гибнут люди. Чего он ждет? Канцлер (Олаф Шольц – ред.) ради Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", — подчеркнула Мари-Агнесс.

Напомним, издание BILD пишет, что Шольц затягивает решение по передаче Украине Taurus. Он беспокоится, что украинские войска начнут применять эти ракеты для ударов по территории РФ.

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Дата публикации
Просмотры
865
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