В МИД прокомментировали заявление президента Чехии по поводу оккупации территории Украины

Не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизни, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности.

Временные решения об окончании войны РФ против Украины не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну.

Об этом идет речь в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

Так, в министерстве отреагировали на заявление главы Чехии о возможности временно оставить под оккупацией часть территории Украины.

В ведомстве подчеркнули, что вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов Формулы мира президента Владимира Зеленского. Они будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но и для всего европейского континента и мира, отмечается в комментарии.

"Временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочят войну", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве призвали к объединению усилий по воплощению Формулы мира в интересах всех миролюбивых наций, уважающих Устав ООН и ценность человеческой жизни.

"Должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважения к международному праву. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", — отметили в МИД.

Добавим, что накануне президент Чехии Петр Павел , являвшийся одним из сторонников Украины в войне с РФ, заявил, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем России, по крайней мере, "временно".

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