Только персонаж Fox News: в Пентагоне в шоке из-за кандидатуры нового главы ведомства – Politico

Чиновники Пентагона шокированы и встревожены из-за намерений избранного президента США Дональда Трампа назначить главой оборонного ведомства ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета.

Об этом говорится в статье Politico.

Хегсет, если его утвердит Сенат, должен возглавить 1,3 миллиона военнослужащих в военной форме и более 750 000 гражданских лиц, проводить противоречивые встречи с союзниками США и разработать варианты ударов против Исламского государства и иранских прокси. В Пентагоне переживают, что, хотя Хегсет и имеет военный опыт, он никогда не руководил крупной организацией.

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Издание отмечает, что сотрудники национальной безопасности и аналитики по обороне готовились к сюрпризам от Трампа. Но они говорят, что объявление ведущего Fox News и награжденного ветерана армии Пита Хегсета "застало их совершенно неожиданно".

"Вы бы доверили ему руководить Walmart (американская сеть супермаркетов. – Ред.)? Ведь именно столько у нас сотрудников", – сказал один из экс-чиновников американского ведомства в разговоре с журналистами.

Другое бывшее чиновник отметил, что "люди в шоке" из-за вероятного назначения Хегсета. "Он всего лишь персонаж Fox News, никогда не работавший в правительстве", – заявил он.

Politico пообщался с шестью действующими и бывшими чиновниками Пентагона на следующее утро после того, как Трамп назвал Хегсета своим кандидатом на должность руководителя Министерства обороны.

Они, как и многие другие чиновники в Вашингтоне, были не только удивлены этим шагом, но и скептически отнеслись к тому, что Хегсет сможет управлять столь сложной бюрократией.

"Это смертельно серьезная работа, и мне кажется, что это в основном человек-исполнитель, наиболее известный тем, что говорит о военном деле и не делает ничего значимого для национальной безопасности после службы в армии", — сказал сотрудник Министерства обороны США.

"Это утомительно и сложно, и это вовсе не связано с тем, чтобы попасть на Fox News и болтать", – добавил он.

Выбор Хегсета также вызвал озабоченность тем, что передача правления в отношении новачка может отпугнуть претендентов на более 80 других утвержденных Сенатом вакансий в Пентагоне.

Несколько иностранных дипломатов заявили, что они поспешно заказали последнюю книгу Хегсета в Интернете после того, как было объявлено о его назначении, поскольку союзники пытаются познакомиться с человеком, о котором они никогда не слышали и не имеют представления о его приоритетах.

У чиновников Министерства обороны также вызывает обеспокоенность возможные чистки генералов и офицеров в Пентагоне и сокращение программ.

Ранее мы писали, что известно о предполагаемом главе Пентагона Пите Хегсете.

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