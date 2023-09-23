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Только половина истребителей F-35 армии США боеспособны – отчет Счетной палаты

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Только половина истребителей F-35 армии США боеспособны – отчет Счетной палаты

Истребитель F-35 / Фото: Associated Press

В Вооруженных Силах США эксплуатируется примерно 550 F-35 всех версий.

Счетная палата США в своем отчете раскрыла количество боеспособных истребителей F-35 в составе Армии США. Речь идет о половине от общего количества бортов.

Об этом пишет издание Breaking Defense.

Согласно отчету, по состоянию на март 2023 только 55% истребителей пятого поколения F-35 были способны выполнять боевые задачи. В то же время, целевыми показателями боеспособности F-35A определено 90%, а для версии F-35B (сокращенный взлет, вертикальная посадка), а также палубной версии F-35C — 85%. Отметим, что по оценкам во всех Вооруженных силах США уже эксплуатируется около 550 F-35 всех версий.

Такой низкий процент связан с систематическими проблемами технического обслуживания. Речь идет о нехватке военных ремонтных мощностей, недостаточном количестве запасных частей и высокой зависимости от подрядчиков.

На март 2023 года накопилось более 10 тысяч ожидавших своего ремонта деталей. И хотя по плану именно на военных протяженностях должно было ремонтироваться 65% деталей, сейчас Пентагон направляет 73% всех комплектующих к производителям, что занимает вдвое больше времени.

Дополнительную проблему создало то, что производители не очень активно делятся технической информацией, которая необходима для ремонта материальной части и обслуживания программного обеспечения.

Еще одним сложным моментом оказалось то, что существует сразу 14 версий самолета F-35, имеющих определенные отличия. Это усложняет логистику и обслуживание.

Напомним, Германия планирует приобрести 35 американских истребителей F-35.

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Дата публикации
Просмотры
938
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