Только помогая Украине оружием можно достичь мира – премьер Италии

Мэлони подчеркнула, что мир не достигается капитуляцией, поэтому нужно поддерживать Украину.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступает за продолжение военной помощи Украине в борьбе против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мелони подчеркнула, что помощь Киеву в военном плане – единственный способ содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной.

"Испокон веков единственным способом способствовать переговорам в конфликтах является установление равновесия. Если вы не хотите сказать мне, что мир достигается капитуляцией, то мир достигается тем, что мы продолжаем поддерживать Украину, позволяя ей защищать себя", – сказала она.

Премьер отметила, что экспорт Италии в Россию составляет около 1%, а с остальными странами Запада – около 80%.

"Своими решениями по Украине мы решаем судьбу Италии", – отметила Мелони.

По ее словам, оружие, которое Италия поставляет Украине, не является решающим для результата войны, но важно для поддержки Италией своего международного авторитета.

Напомним, что Джорджиа Мэлони в субботу, 22 октября, официально принесла присягу как глава итальянского правительства и стала первой женщиной, которая заняла этот пост.

Ранее она уверяла, что Украина может рассчитывать на поддержку нового итальянского правительства.

Стоит отметить, что коалиция Мелони состоит из партий, где много сторонников Путина. Например, Сильвио Берлускони, недавно получивший от Путина в подарок 20 бутылок водки, что повлекло скандал.