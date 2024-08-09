Только после получения вида на жительство: очередная страна ЕС ужесточила требования для украинцев

В Литве вводятся новые правила трудоустройства украинцев, у которых нет временной защиты. С сентября беженцы из Украины смогут работать там только после получения вида на жительство.

Об этом сообщили в LRT.

С 1 сентября иностранцы, в том числе и украинские граждане, которые не имеют права на временную защиту, но не могут вернуться в Украину из-за военных действий, однако подали заявление на получение вида на основании работы или по гуманитарным причинам, будут иметь право работать в Литве только с даты получения этого документа, а не с даты подачи заявления.

"Эти изменения не окажут никакого влияния на украинских беженцев в Литве, которые пользуются механизмом временной защиты, введенным ЕС. Департамент миграции выдает им электронные виды на жительство", – говорится в сообщении.

В то же время речь идет и о том, что граждане Украины, члены их семей, а также лица без гражданства, проживавшие в Украине и уехавшие в Литву из-за полномасштабной войны и воспользовавшиеся возможностью начать работу без разрешения службы занятости или решения о соответствии работы иностранца потребностям рынка труда Литвы, могут продолжать работу без вышеуказанного решения, однако только при некоторых условиях:

они подают заявление на получение вида на проживание на основании работы;

трудовые отношения продолжаются с тем же работодателем.

Также стало известно, что новоприбывшие беженцы могут трудоустроиться, как только подадут в Департамент миграции заявление на получение вида на жительство на основании временной защиты. То есть для них процедура не изменилась.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа ранее прокомментировал одностороннее решение Венгрии по упрощению процедуры въезда для граждан РФ и Беларуси. Он заявил, что это увеличивает риски безопасности в Европе.

Читайте также: