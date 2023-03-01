"Только послушайте, что он говорит": Блинкен прокомментировал возможность переговоров с Путиным

Госсекретарь США считает, что Кремль не готов говорить об окончании войны в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит свидетельств того, что Россия действительно готова приступить к содержательным дипломатическим усилиям, чтобы остановить свою агрессию в Украине.

Как сообщает "Голос Америки", об этом он заявил во время пресс-конференции в Узбекистане в среду, 1 марта, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров.

По его словам, Кремль не готов говорить об окончании войны в Украине.

"Напротив, есть свидетельства обратного. Только послушайте, что президент Путин говорит", — сказал Блинкен и привел в пример недавнее заявление хозяина Кремля о том, что нет смысла говорить о мире, пока Украина "не признает новую территориальную реальность".

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"Иными словами, пока Украина не признает, что Россия захватила ее территории — они даже не будут говорить", — пояснил Блинкен, заметив, что такие предложения неприемлемы.

Госсекретарь США подчеркнул, что если оставить ситуацию в том состоянии, в котором она находится сейчас (то есть с оккупированными территориями Украины), то "Россия может повторить свои действия через год, два или три — отдохнет, перевооружится и атакует".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российский президент Владимир Путин пытается превратить войну в Украине в затяжной конфликт.

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