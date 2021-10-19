Только вакцинированные работники, комендантский час и закрытые магазины: Латвия вводит локдаун

Локдаун в Латвии начнет действовать с 21 октября.

В Латвии вводят жесткий карантин. Страна закрывает все магазины, исключение — товары первой необходимости, развлекательные заведения, школы переводят на "дистанционку".

Об этом сообщает DELFI.

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Начнет действовать локдаун 21 октября и продлится, предположительно, до 15 ноября. Ранее латвийский премьер Кришьянис Кариньш анонсировал, что во время карантина останутся работать только магазины первой необходимости, введут комендантский час, который будет действовать с 20:00 по 5:00.

Насчет школ, то ученикам продлят каникулы на неделю, потом учиться будет только младшая школа. Ученики старших классов и студенты высших учебных заведений перейдут на "дистанционку". Детские сады будут принимать только детей, чьи родители работают на предприятиях критической инфраструктуры.

Кроме того, смогут работать только важные для экономики и государства предприятия, сотрудники которых должны быть вакцинированные.

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После 15 ноября торговля должна восстановиться, но услугами смогут воспользоваться вакцинированные или граждане, которые переболели COVID-19.

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