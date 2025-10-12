"Томагавк - серьезное оружие": в Кремле истерят из-за ракет для Украины

Дмитрий Песков / © Associated Press

Возможность предоставления Украине ракет «Томагавк» вызывает у Москвы беспокойство.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Томагавки» — серьезное оружие, но оно не сможет изменить положение дел на фронтах», — уверен Песков.

«Оружие это особое, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении, высокая дальность, серьезное оружие. Но сейчас действительно драматический момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность. Российская страна продолжает говорить, что мы готовы к мирному регулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров, и из этого мы заключаем, что он сохраняет все-таки политическую волю», — добавил он.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на поставки Украине американских ракет «Томагавк» будет укреплять свою противовоздушную оборону.

В конце сентября СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский попросил США о ракетах во время закрытой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке.