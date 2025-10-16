ТСН в социальных сетях

"Томагавки" для Украины: Путин заявил Трампу о последствиях — что именно он сказал

В ходе телефонного разговора Трампа и Путина речь шла также о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.

Вера Хмельницкая
"Томагавки" для Украины: Путин заявил Трампу о последствиях — что именно он сказал

Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин сказал Дональду Трампу — американскому президенту, что предоставление ракет Tomahawk Украине испортит отношения США и России.

Об этом заявил в Кремле помощник Путина Юрий Ушаков.

«Проблематика поставок Томагавко касалась во время разговора. Путин повторил тезис, что это не изменит ситуацию на фронте, но нанесет ущерб отношениям России и США», — сказал Юрий Ушаков.

Напомним, Россия боится «Томагавков», и эксперты называют главную «триггерную точку» для Кремля.

Украинские удары по НПЗ РФ заставили Запад говорить о дальнобойном оружии, но «Томагавки» — это нечто большее. Это «ракета-символ» и часть крупного торга между США и Россией, где Украина является важным, но не единственным элементом.

