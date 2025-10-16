- Дата публикации
"Томагавки" для Украины: Путин заявил Трампу о последствиях — что именно он сказал
В ходе телефонного разговора Трампа и Путина речь шла также о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
Глава Кремля Владимир Путин сказал Дональду Трампу — американскому президенту, что предоставление ракет Tomahawk Украине испортит отношения США и России.
Об этом заявил в Кремле помощник Путина Юрий Ушаков.
«Проблематика поставок Томагавко касалась во время разговора. Путин повторил тезис, что это не изменит ситуацию на фронте, но нанесет ущерб отношениям России и США», — сказал Юрий Ушаков.
Напомним, Россия боится «Томагавков», и эксперты называют главную «триггерную точку» для Кремля.
Украинские удары по НПЗ РФ заставили Запад говорить о дальнобойном оружии, но «Томагавки» — это нечто большее. Это «ракета-символ» и часть крупного торга между США и Россией, где Украина является важным, но не единственным элементом.