Tomahawk для Украины: эксперт назвал главный риск поставки дальнобойных ракет от США

Снабжение Украины американских ракет Ракеты Tomahawk до сих пор под вопросом

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он «почти принял» решение о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk, не является свидетельством окончательного решения вопроса. Эта ситуация до сих пор остается «во взвешенном состоянии».

Об этом рассказал председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании-производителя БПЛА "Первый контакт" Валерий Боровик в интервью "Украинскому Радио".

«Почти принял»: почему конкретики до сих пор нет

Комментируя слова Дональда Трампа о том, что перед принятием решения он хочет убедиться, как именно Украина будет использовать эти ракеты, Валерий Боровик отметил, что это сообщение не содержит ничего суперособого. По его словам, в течение длительного времени звучали похожие фразы о «завтрашнем» решении или необходимости дополнительных консультаций.

Эксперт подчеркнул, что эти слова являются лишь одной из «кучи отговорок», не говорящих о конкретике. Боровик объяснил, что вопрос поставки Tomahawk по-прежнему обусловлен определенными аспектами. Президент США хочет понимать цели применения, и это похоже на ситуацию при администрации Байдена, когда предоставление дальнобойных средств требовало согласования целеуказания и программирования с американской стороной.

В отличие от европейских партнеров, которые передают оружие с четким пониманием того, что Украина сама принимает решение по его использованию, в потенциальной передаче Tomahawk такой подход отсутствует.

Этого нет в потенциальной передаче оружия, тех же Tomahawk, для Украины. Поэтому это все во взвешенном состоянии», — заметил Боровик.

Ограничение: интересы США на первом месте

Относительно возможных ограничений на применение Tomahawk, если решение об их поставках все же будет принято, эксперт считает, что это невозможно угадать. Он отметил, что ограничения могут быть любыми, например, запрет на удары по ключевым объектам принятия решений или политически важным целям на территории РФ.

Валерий Боровик подчеркнул, что американская сторона руководствуется, прежде всего, собственными интересами и может ограничивать возможности ударов по тем целям, которые являются критическими для победы Украины.

«Они руководствуются интересами в первую очередь Соединенных Штатов и в зависимости от политической ситуации… это может быть обусловлено и перекрыто возможностью ударов по тем объектам и целям, которые нужны для победы в этой войне. Поэтому нечего здесь гадать».

Это означает, что политическая ситуация и любые возможные договоренности или личные взгляды политиков могут повлиять на то, как именно и по каким объектам Украина сможет применять эти дальнобойные ракеты.

Напомним, в России заявляют, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk для ВСУ будут означать «эскалацию конфликта» . В то же время в Кремле уверены, что ситуацию на поле боя американские «Томагавки» изменить не могут.