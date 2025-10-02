Tomahawk для Украины: станет ли возможным удар по Москве

Запуск ракеты Tomahawk / Иллюстративное изображение

Желание Администрации Трампа рассмотреть возможность отправки Украине дальнобойных ракет Tomahawk может оказаться невыполнимым. Имеющиеся запасы этих ракет законтрактованы для нужд Военно-морских сил США и других важных целей, в которые не входят потребности ВСУ. Но если Силы обороны Украины получили Tomahawk, дальность которых достигает 2500 километров, это могло бы значительно расширить их ударные возможности по глубокому тылу России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника и три осведомленных источника.

В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Украины на получение ракет Tomahawk, которые могут «создать хаос глубоко в России, включая Москву».

Однако источник в правительстве США и другие собеседники издания, знакомые с ситуацией, подвергли сомнению целесообразность предоставления Киеву этих крылатых ракет.

Американский чиновник подчеркнул, что хотя дефицита этих «рабочих лошадок» нет, их запасы сосредоточены на других нуждах, что делает невозможным поставки Киеву.

США могут рассмотреть возможность позволить европейским союзникам закупать другое дальнобойное оружие и передавать его Украине. Но поставки именно Tomahawk, по словам чиновника, маловероятны.

Tomahawk находится в производстве с середины 1980-х годов, их средняя стоимость составляет $1,3 миллиона за единицу. ВМС США уже приобрели около 9000 единиц этого оружия. Снабжение Tomahawk могло бы позволить Украине поражать цели глубоко на территории РФ — военные базы, логистические центры и командные пункты, которые сейчас недостижимы.

Напомним, новые разговоры о дальнобойных возможностях возникли на фоне резкой смены риторики президента США Дональда Трампа по поводу войны. В последние недели он предположил, что Киев может вернуть все захваченные Россией территории, назвав российскую армию «бумажным тигром» . Решение США помочь Украине с разведданными по дальнобойным целям энергетической инфраструктуры России, похоже, является одним из ощутимых результатов этой новой позиции.

Еще одним шагом является создание нового финансового механизма – Приоритетного списка потребностей Украины (PURL) , разработанного США и союзниками для поставки нового оружия и оружия из составов США за счет средств стран НАТО.

В Кремле обсуждают возможность передачи Киеву дальнобойного оружия. В частности, представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что " Россия будет должным образом реагировать на возможную передачу Tomahawk Киеву».

Сам кремлевский диктатор заверил, что Россия готова к ударам ракетами Tomahawk. В то же время он пригрозил, что возможное применение Украиной американских дальнобойных ракет нанесет ущерб отношениям России и США.