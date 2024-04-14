Томск готовится к заплыву, Курган — следующий: паводок в РФ добрался до новых регионов (фото, видео)

Продолжается рост уровня воды в реке Тобол в Курганщине, что создает угрозу городу Курган и соседних населенных пунктов.

Разлив реки Тобол грозит городу в РФ Кургану. Там спасатели устанавливают временные дамбы и пытаются извлечь из воды снесенные течением мосты.

Об этом пишут BBC и местные паблики.

Спасатели уже установили более тысячи метров дамб, в одном из сел вода смыла деревянный мост, что создает риск пробки.

Разлив реки Тобол угрожает городу в РФ Кургану Фото: ASTRA

8 апреля в Курганской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Тобол, протекающей по территории области и пересекающей Курган, как ожидается превысит 11 метров, это ставит город под угрозу подтопления.

Власти призывают жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола эвакуироваться, превентивно эвакуировано уже более 7 тыс. человек. Подтопленными остаются 304 жилых дома и 473 приусадебных участка в трех муниципальных округах — Звериноголовском, Притобольном и Куртамышском.

По сообщению пропагандистских СМИ и агентств РФ, по состоянию на 13 апреля, в пунктах временного размещения находятся 769 человек, в том числе 204 ребенка.

В селе Темляково вода смыла деревянный мост и течение несет его в Курган, создавая риск пробки при прохождении паводковых вод.

Глава региона Вадим Шумков в своем телеграмм-канале сообщил, что спасателям поставлена задача срочно его вытащить.

Сорванный сильным течением в селе Лаптево понтонный мост пока держится на своих креплениях у берега. Сотрудникам МЧС придется извлечь из воды и их.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в Кургане спасатели установили уже более тысячи метров водоналивных дамб на трех участках. Такие дамбы успешно применялись во время паводков в Приамурье.

Мэрия Кургана эвакуирует жителей районов, которым грозит наводнение

С каждым часом уровень воды растет, а течение становится сильнее. Людям предлагают собирать вещи и поселяться в пунктах временного размещения, передает ASTRA.

Тем временем российский Томск также готовится к заплыву. Из-за паводка там частично обрушился земляной вал рядом с мостом через реку.

В области уже подтоплены несколько населённых пунктов. Вода продолжает прибывать. Чтобы снизить уровень воды, на реке Томь подрывают лед.

Напомним, наблюдается аномальный паводок в Оренбургской области РФ. Ситуацию называют критической. По данным властей, в ближайшие дни уровень воды будет только расти.

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