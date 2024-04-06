"Тон был угрожающим": Макрон рассказал о первом с 2022 года разговоре министров обороны Франции и РФ

По словам Макрона, Шойгу попытался обвинить Францию в причастности к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры министра обороны Себастьяна Лекорню с российским министром Сергеем Шойгу прошли напряженно. По его словам, Шойгу попытался обвинить Францию в причастности к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Высказывания Шойгу о том, что Украина и Франция могли играть роль в теракте, – смехотворны, отметил францызский президент. Об этом пишет издание France24.

Отмечается, что французский и российский министры обороны провели первый разговор с 2022 года. Однако тон этого диалога, по словам Макрона, был странным и угрожающим.

"Министр обороны Франции Себастьян Лекорню связался со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и заявил, что Париж готов активизировать обмен информацией для борьбы с терроризмом. Россия со своей стороны заявила Франции, что она надеется, что французские спецслужбы не причастны к недавней атаке на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье", – говорится в сообщении Минобороны Франции.

В то же время Макрон подчеркнул, что такие заявления РФ были странными и угрожающими, тем более после того, как ответственность за теракт взяли на себя экстремисты "Исламского государства".

Однако президент Франции сообщил, что Париж продолжает поддерживать контакты с Россией, поскольку располагает полезной информацией о происхождении и организации теракта.

Макрон также отметил, что обвинения РФ в адрес украинцев и французов бессмысленны.

"Нелепо говорить, что за этим стоит Франция, что за этим стоят украинцы. Это чушь. Это не соответствует действительности, это манипуляция информацией, которая является частью российского арсенала войны", – подчеркнул он.

Напомним, "Исламское государство" заявило об ответственности за нападение в "Крокусе".

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