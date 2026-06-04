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Тоннель между Чукоткой и Аляской: в Кремле заявили о "большом инфраструктурном проекте" с США
В РФ заявили о якобы возможном соглашении с США по проектированию тоннеля между Чукоткой и Аляской.
Спецпосланник главы РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о якобы будущем подписании соглашения между Россией и США о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской.
Об этом сообщают пропагандистские российские информагентства.
По словам Дмитриева, документ может быть подписан уже 5 июня. Он также назвал возможный проект одной из крупных инфраструктурных инициатив между двумя странами.
Отдельно Дмитриев сообщил, что 3 июня разговаривал со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером — зятем Дональда Трампа. По его словам, обсуждались совместные экономические инициативы США и РФ.
В то же время он заявил, что между Москвой и Вашингтоном якобы идет «постоянный диалог», поскольку американская сторона «старается содействовать миру».
Дмитриев также утверждает, что часть политических сил в Европе якобы пытается препятствовать этому процессу, однако никаких доказательств своих заявлений не привел.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в РФ ожидают визита Виткоффа и Кушнера.
Напомним, ранее Кирилл Дмитриев предложил американцам отдать украинские территории в обмен на добычу полезных ископаемых в Арктике или совместные полеты на Марс.